Sindicato da Alimentação não aceita reposição menor que a inflação proposta pelo Marfrig

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Alegrete, Marcos Rosse marcou presença no encontro.

Na pauta, entre outros assuntos, fortes debates fortes o desrespeito da gigante dos frigoríficos, Marfrig Global Foods AS, que no começo desse mês apresentou proposta salarial menor do que a inflação e alterações inaceitáveis em cláusulas já existentes no dissídio.

O presidente do sindicato em Alegrete destaca que a empresa Marfrig acenou com 4% de aumento salarial enquanto o INPC é de 5,71% além da retirada de vários itens da cláusula trabalhista. Rosse trabalha na linha para deixar o piso base em R$ 1.980 contando com 3% de aumento real e luta pelo 14º salário, além do auxílio escolar.

“A negociação com base em fevereiro precisa ser muito discutida e temos um entendimento que a empresa irá conversar e reconhecer o direito dos trabalhadores”, destacou o presidente Marcos.

O presidente da FIEICA-RS, Darci Pires da Rocha que dirigiu os trabalhos avaliou como “choradeira” dos patrões que acontece todos os anos na data base. ” É preciso que a empresa reconheça o sacrifício dos trabalhadores que, mesmo diante da pandemia, continuaram firmes, por se tratar de um segmento vital para a sociedade que é a produção de alimentos” rechaçou Rocha.

Para Rocha, a sociedade precisa saber que a Marfrig lucrou US$15,8 bilhões em 2022, segundo a Revista Forbes . “Ou seja, dinheiro existe para pagar salário digno”, destaca.

A reunião da Federação encerrou com a certeza, entre os participantes, de projetar ações para denunciar desrespeito aos trabalhadores do Marfrig. A FIEICA-RS reúne dez Sindicatos que representam 25 mil trabalhadores do setor da alimentação do RS: Sindicatos da Alimentação de Dom Pedrito, Alegrete, Bagé, Camaquã, Estrela, Ijuí, Passo Fundo, Pelotas, Panificação-Poa e São Gabriel.

