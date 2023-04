Paciente da Santa Casa necessita com urgência de doação de sangue

Ele está hospitalizado na Santa Casa e precisa realizar transfusões de sangue. O pedido é da família que conta com a solidariedade de todos. Mais uma vez, a ação de doar sangue representa muito mais que um gesto de caridade e amor ao próximo, é um gesto que vai salvar vidas. É indispensável informar o nome de Jorge Antonio Soares de Macedo no momento da doação.

Além desta tipagem todos as demais também são bem vindas para doação, já que a todo momento as transfusões de sangue são necessárias em pacientes que passam por cirurgias ou estão na UTI, dentre outros. O Hemocentro de Alegrete é regional e atende sete municípios: São Gabriel, Rosário do Sul, Santana do Livramento, Itaqui, Quaraí e Alegrete.

A doação é permitida entre pessoas de 16 a 69 anos. Para os menores de 18 anos é necessário o consentimento dos responsáveis e, entre 60 e 69 anos, a pessoa só poderá doar se já o tiver feito antes dos 60 anos. Além disso, é preciso pesar, no mínimo, 50 quilos e estar em bom estado de saúde. O candidato deve estar descansado, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação e não estar de jejum. No dia, é imprescindível levar documento de identidade com foto.

A frequência máxima é de quatro doações anuais para o homem e de três doações anuais para a mulher. O intervalo mínimo deve ser de dois meses para os homens e de três meses para as mulheres. Se você tiver interesse em ser um doador vá até o Hemocentro de Alegrete. O horário de funcionamento é das 7h às 13h, exceto nas quartas-feira.