Um carnaval de carros alegóricos exuberantes e multicoloridos

Poucos sabem, mas os carros alegóricos surgiram na Idade Média, quando as igrejas usavam carros de cortejo como cenário móvel da encenação da Paixão de Cristo. Já o primeiro registro no Brasil é no Rio de Janeiro, em 1854, movido a tração animal, sua intenção era “civilizar” a festa, pois os foliões à época jogavam água suja e urina uns nos outros como forma de brincadeira.

De lá para cá muita coisa mudou, os carros alegóricos são uma das atrações mais esperadas pelo público. O Carnaval de Alegrete, ocorrido nos dias 31 de março e 1º de abril, trouxe lindíssimos carros que roubaram a atenção na avenida.

A riqueza de detalhes, como a pele realista dos personagens, iluminação, elementos surpresas como um local de onde sai um dos atores cênicos, a altura significativa em que ficava algum componente da escola… Tudo isso fez com que cada escola abrilhantasse ainda mais sua participação na avenida. Outro ponto importante foi a ligação dos carros alegóricos com os temas do samba-enredo, que fizeram com que as histórias e ideias pudessem ser desenhadas, juntamente com as fantasias e empolgação dos destaques, como uma atuação única.

Foto: Ale Vieiro Fonte: Ale Vieiro