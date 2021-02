Sua motocicleta e você merecem o melhor tratamento com a Coyote Moto Peças, Oficina e Preparações

Compartilhe















Conteúdo Patrocinado

Um dos segmentos que ganharam força nos últimos tempos foi o de produtos e serviços para motocicletas. Essa constatação deve-se ao fato do aumento excessivo de serviços delivery na cidade diante à pandemia.

Atentos à essas informações e com a experiência que muitos conhecem, o casal Fernando e Beatriz Frigo inauguraram no dia 20 de janeiro Coyote Moto Peças, Oficina e Preparações. Os mesmos contam com a parceria do jovem Tiago Rodrigues, profissional responsável pela oficina.

Coyote Moto Peças é possível encontrar toda a linda de capacetes de marcas renomadas no mercado, peças de manutenção, pneus, óleos, escapamentos esportivos para competição e rua, escapamentos personalizados com cores, cromados para os mais diversos tipos de motocicletas, peças sob encomenda e muito mais.

Na Oficina:

• Oficina Multi Marcas para moto;

• Serviço de tele-busca;

• Revisão geral para sua moto a partir de R$ 200,00;

• Manutenção em geral;

• Preparação para motor;

• Equipe especializada com experiência.

Contate com a equipe da Coyote e faça já seu orçamento.

Sua moto e você merecem o melhor tratamento!

Coyote Moto Peças, Oficina e Preparações.

Uma vida equilibrada pode te levar muito longe!

Horário de atendimento:

Manhã: das 7h30min às 12h

Tarde: das 14h às 19h

Endereço: Daltro filho, 382 – Cidade Alta

Telefones/ Whatsapp: 9 9962 6407 / 9 9707 9757

Facebook: Coyote Moto Peças – Oficina – Preparações

Instagram: coyotemotopeçaseoficina