Sua primeira sexta-feira do ano é no Magazine Luiza

Atenção comunidade alegretense!

Somente nesta sexta-feira, 3 de janeiro, o Magazine Luiza fará uma grande ação de vendas em toda a rede. São mais de mil lojas no país e 27 anos de história dedicados a fazer o cliente feliz. Será uma liquidação fantástica com preços menores que a Black Friday e, neste dia todos os produtos estarão com, até 70% de desconto. É uma liquidação de queima de estoque e o cliente já leva sua compra na hora.

E para poder aproveitar cada minuto do dia, somente neste dia 3, a loja de Alegrete vai abrir às 8h.

Magazine Luiza, vem ser feliz.

Magazine Luiza na Andradas, 198

Créditos da foto:Imagem divulgação Magazine Luiza

Aline Menezes