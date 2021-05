Suspeita de ‘fungo preto’ em paciente diagnosticado com Covid-19 é investigada em SC

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (Dive) e a prefeitura de Joinville, no Norte, investigam um caso provável de mucormicose, infecção fúngica chamada popularmente como “fungo preto”, em um paciente de 52 anos que já foi diagnosticado com a Covid-19 na cidade. No sábado (29), o estado e o município receberam um comunicado do Ministério da saúde sobre a investigação.