Estelionatário se deu mal no golpe do aluguel

Os estelionátarios não dão folga. Nesta semana, mais uma tentativa de um golpe que tem sido muito usado nos últimos meses, o estelionato no valor do aluguel.

A ocorrência feita na Delegacia de Polícia, não foge da maneira que os golpistas sempre agem. Eles enviam mensagens cobrando valor do aluguel, ressaltam que trocaram de número e se passam pelo proprietário do imóvel. Várias pessoas já foram vítimas desse golpe.

Porém, desta vez, o inquilino suspeitou pois sempre paga o aluguel no dia 5 de cada mês e, como já estava tudo certo, mesmo com o golpista alegando ser o dono do imóvel e que precisava da quantia, ele resolveu ligar para o telefone que sempre falou com o locatário. A atitude do inquilino evitou que ele tivesse caído no golpe. Ficou sabendo que todas as mensagens enviadas pelo número que ele até então desconhecia, se tratava de um estelionatário. Depois de esclarecido o fato, a vítima procurou a Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência.