Suspeito de matar bombeiro desviou medicamentos de hospital no RS por duas semanas; ‘Foi premeditado’, diz polícia

“Foi premeditado. Ele era estagiário de um hospital e durante duas semanas ele desviou os anestésicos que iam pro descarte. Era uma espécie de éter”.

Glaiton foi encontrado morto na noite de segunda-feira (26) em uma rua do bairro São Luís, na divisa com a cidade de Campo Bom. Ele estava desaparecido desde o domingo (25).

Segundo o delegado, o enteado deu detalhes da ação para a polícia. No dia do crime, o bombeiro saiu de casa para caminhar, e como havia emprestado o carro para o suspeito, o enteado ofereceu uma carona.

“O local da caminhada seria longe da residência, o suspeito ofereceu uma carona. Quando a vítima embarcou no carro, atacou ele com o éter”, conta o delegado.

Com a vítima desmaiada, o enteado levou Glaiton até o local onde o corpo foi encontrado. “Retirou a vítima de dentro do carro e deu duas facadas na base do pescoço do lado esquerdo”, relata Branco. Com os golpes, a vítima quase foi degolada.

Segundo as investigações, a motivação do crime é patrimonial. “A divisão de um imóvel na separação do tenente e da mãe dele [suspeito]. Ele achava que a mãe, e ele, por reflexo, iam ser prejudicados”, afirma.

A mãe do suspeito e ex-companheira de Glaiton foi ouvida pela polícia, mas não deu informações relevantes para a investigação, de acordo com o delegado.

O suspeito confirmou que descartou a arma do crime e a substância utilizada em uma ponte, na Rua Presidente Franklin Delano Roosevelt, no Centro de Sapiranga. Os objetos ainda não foram encontrados.

A polícia segue investigando o caso e o inquérito policial deve ser concluído nos próximos dias.

Glaiton era comandante do Corpo de Bombeiros de Montenegro e Taquari. O velório acontece na manhã desta quarta (28) na sede do 3º Batalhão de Bombeiro Militar, em Rio Grande, no Sul do estado, cidade natal do tenente. O enterro será no cemitério Católico às 11h30.