Telemedicina Sicredi: cuide da saúde em qualquer lugar

O Sicredi passou a oferecer um plano de telemedicina com pronto atendimento digital e consultas de especialistas a um valor mensal acessível.

Com plano de telemedicina os associados têm atendimento médico, de forma on-line, no conforto do seu lar, transformando a forma como cuidam da sua saúde.

Além disso, a contratação é fácil e pode ser realizada online, através do site sicredi.com.br/telemedicina ou aplicativo Sicredi.

Este novo benefício é uma parceria da Sicredi com a Docway, onde os associados têm disponível um atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana, inclusive feriados.



“A saúde digital veio não para substituir o presencial, mas como mais um canal que aproxima médico e paciente, unindo inteligência de dados, prontuários e históricos salvos em nuvem. São 95% das pessoas que passam em atendimento com a telemedicina Docway que solucionam seus problemas na teleconsulta, sem precisarem ir ao pronto-socorro. Unimos forças com a Sicredi para que, juntos, possamos levar mais saúde – além da financeira – para seus associados”, afirma Fabio Tiepolo, CEO da

Docway.

Ampla cobertura: são mais de 4 mil médicos e enfermeiros e mais de 20 especialidades disponíveis para consultas online ou por telefone.

Especialidades: são mais de 20 especialidades médicas, entre elas Alergia e Imunologia, Cardiologia, Gastroentereologia, Geriatria, Ginecologia, Infectologia, Neurologia, Nutrologia e Medicina Esportiva, Oftalmologia, Psiquiatria, etc.

Suporte 24h: conte com atendimento médico 24h por dia, 7 dias por semana (incluindo feriados), com médicos generalistas, de família e pediatras, para todas as idades;

Prescrição Digital: tenha a prescrição de medicamentos, atestados e exames através da plataforma, com envio por SMS e e-mail, 100% digital; Investimento: o valor mensal do plano de telemedicina é de R$ 29,90 para pessoas físicas. Não há limite de atendimentos, coparticipação nos serviços ou prazo de carência para uso dos serviços. A solução é uma ótima opção para famílias e empreendedores que desejam beneficiar seus colaboradores;