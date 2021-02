Tentativa de furto de vacina contra Covid-19 pode ter sido causa do arrombamento da ESF em Alegrete

Compartilhe















“Infelizmente quem perde são os pacientes, a comunidade. Talvez a pessoa que fez isso não tenha familiar usuário da ESF ou pensa que jamais vai precisar de um atendimento. Por mais que a Estratégia iria ficar fechada para reforma a partir de segunda-feira, hoje e amanhã teria atendimentos. Mas, devido ao ocorrido, o prédio já foi fechado”- disse a Secretária Haracelli Fontoura.

A destruição provocada na Estratégia da Família, no bairro Saint Pastous pode ter sido motivada pela tentativa de furto de vacinas contra Covid-19. Essa suposição é em relação ao ato de vandalismo ter sido provocado com tanta crueldade, pois documentos foram espalhados pelo pátio, vidros quebrados e, até mesmo, o expurgo foi espalhado. A Secretária de Saúde, disse que nada é descartado, mas destaca que as vacinas contra Covid-19, não ficam nos postos de saúde. Nesta manhã, estava sendo realizado levantamento dos danos, mas, até então, a informação é de que não houve furto. A ocorrência foi realizada pela Brigada Militar e será feito registro na Delegacia de Polícia.

“Tudo indica que a ação foi durante à tarde já que ficamos sabendo no momento em que o zelador chegou no prédio e percebeu os documentos no pátio, por volta das 22h”- disse a Secretária. Aracelli também ressaltou que o alarme não foi acionado pois o disjuntor foi desligado.