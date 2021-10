Testosterona em baixa pode explicar a falta de energia e desejo sexual

Além disso, esse hormônio, tradicionalmente, está relacionado ao desejo sexual masculino e à potência sexual. No entanto, ele não se restringe apenas à questão sexual.

É possível notar que a testosterona tem atuação em diversos órgãos e sistemas no organismo. Também, possui uma grande importância na fertilidade masculina, pois esse hormônio é fundamental tanto na produção quanto no amadurecimento de espermatozoides – gametas masculinos, ou seja, células reprodutivas que unidas ao ovócito (gameta feminino), garantem a reprodução.

Após os 50 anos, é comum a ver diminuição na produção de testosterona, o que caracteriza a andropausa, que é semelhante à menopausa das mulheres. Porém, a diminuição da produção de testosterona no homem não significa que ele passa a ser infértil e, sim, que a sua capacidade reprodutiva está menor. Afinal, sua produção de espermatozoide não é a mesma de quando tinha 20 anos de idade.

Além da disfunção sexual, o baixo índice de testosterona nos homens pode ocasionar problemas, como osteopenia, osteoporose e alteração da fertilidade masculina. A diminuição da produção desse hormônio é comum em homens que têm o hábito de ingerir muita bebida alcoólica e de fumar. Além disso, o baixo índice de testosterona no organismo também é frequente com adultos acima do peso e diabéticos.

Nos homens, a diminuição da produção de testosterona pode levar ao aparecimento dos seguintes sintomas: diminuição da libido, menor desempenho sexual, depressão, diminuição da massa muscular, aumento da gordura corporal, diminuição da barba e perda de pelos no geral. As mulheres também apresentam testosterona no seu organismo, mas em menor quantidade. E a sua baixa concentração também pode ocasionar o surgimento de alguns sintomas, como acúmulo de gordura visceral e diminuição do desejo sexual.

Dessa forma, o que pode ser feito para aumentar os níveis de testosterona? Há algumas alternativas que estimulam a produção desse hormônio, como a prática de atividade física com peso e o aumento do consumo de alimentos ricos em zinco, vitamina A e D. Caso essas estratégias não funcionem, é importante procurar um médico, pois ele será capaz de indicar suplementos de testosterona.

João Baptista Favero Marques