O esporte e a solidariedade estiveram em quadra no último domingo (22), durante um torneio de futsal realizado na quadra do bairro Piola, em Alegrete. Além de promover a integração entre jovens atletas e incentivar a prática esportiva, a competição teve um propósito especial: arrecadar brinquedos para a ação de Natal do bairro.

A competição de futsal contou com a participação de quatro equipes: Lunara Treinamento Esportivo, Cruzeiro, Juventude e JF Futsal, que disputaram os jogos na categoria Sub-13. No formato todos contra todos, as equipes buscaram as duas melhores colocações para garantir presença na decisão.

Dentro de quadra, a equipe Lunara Treinamento Esportivo teve uma campanha de destaque. Na primeira partida, venceu o Cruzeiro pelo placar de 11 a 1. Nos confrontos seguintes, empatou em 0 a 0 com o Juventude e também em 0 a 0 com o JF Futsal, resultados que garantiram sua classificação para a final.

Na decisão, a Lunara voltou a enfrentar o JF Futsal e conquistou o título ao vencer por 5 a 2, encerrando sua participação com a primeira colocação do torneio.

Destaques individuais

Além da conquista coletiva, a equipe Lunara Treinamento Esportivo também se destacou nas premiações individuais.

A defesa menos vazada ficou com os goleiros Luiz Baioto e Pedro Henrique Safons, responsáveis pela proteção da meta da equipe campeã. Já o prêmio de artilheiro foi conquistado por Nathan do Prado, que marcou nove gols durante a competição.

Esporte e Solidariedade

Mais do que os resultados esportivos, o torneio teve como principal propósito mobilizar a comunidade em torno de uma ação solidária. As equipes participantes contribuíram levando brinquedos, que serão destinados à campanha de Natal do bairro Piola.

A arrecadação de mais de 100 brinquedos num torneio esportivo demonstra o envolvimento dos atletas, familiares e organizadores com a iniciativa, unindo o incentivo ao esporte à possibilidade de proporcionar um Natal mais especial para as crianças da comunidade.

O evento de voleibol realizado no sábado (21), foi organizado pelos responsáveis da equipe Falcões, Alisson, Priscila e Gabi, que estiveram à frente da mobilização e da realização do torneio.

Apoio ao Esporte

A equipe Falcões também recebeu um importante apoio para suas atividades. Por meio de emenda impositiva do vereador Joceli Oviedo, o time foi contemplado com uma rede, equipamento que contribuirá para a estrutura e o desenvolvimento dos treinamentos e jogos.

Para os organizadores, a realização do torneio reforça o papel do esporte como ferramenta de integração social, formação de jovens e mobilização comunitária. No bairro Piola, a competição mostrou que a união entre equipes, organizadores e apoiadores pode transformar uma disputa esportiva em uma grande corrente de solidariedade.