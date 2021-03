Trabalhador do interior sofre traumatismo craniano em acidente de trabalho

Compartilhe















Homem, de 50 anos, sofreu um acidente de trabalho no interior do Município, na manhã do último dia 24 de fevereiro. A esposa registrou o fato na Delegacia de Polícia de Alegrete, no dia 1° de março.

De acordo com a ocorrência, ela declarou que o esposo trabalha em uma empresa há mais de dez anos com carteira assinada e atua na retirada de madeira em matos. A remoção é realizada através do uso de motosserra e, no dia 24 de fevereiro, estava no interior de Alegrete, na localidade do Rincão do São Miguel, trabalhando, quando uma madeira teria caído sobre a sua cabeça o que resultou em traumatismo craniano. Ele foi socorrido por colegas e levado à Santa Casa de Alegrete, onde permanece internado na UTI.

Na ocorrência não havia informações mais detalhadas sobre o estado de saúde do trabalhador.