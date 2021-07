Trabalhador leva uma enxadada nas costas por causa do volume do rádio

Discussão em razão do volume do rádio resultou em agressão no interior do Município de Alegrete.

A vítima de 30 anos disse aos policiais que na tarde da última sexta-feira, estava em uma fazenda localizada no Itapororó, onde foi contratado como empreiteiro. Ocorre que durante à tarde deste mesmo dia, a vítima teve um desentendimento com o acusado de 49 anos devido ao volume do rádio. O homem disse que depois de um momento de discussão foi surpreendido pelo colega de trabalho com um golpe nas costas. Ele usou uma enxada para ferir a vítima que ficou com lesões. A vítima citou que não reagiu à agressão, mesmo assim, foi ameaçado de morte pelo acusado que teria uma arma longa calibre 20.