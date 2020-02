Traficante de Alegrete, integrante de facção, é preso com drogas e armas em Rosário do Sul

Na sexta-feira(28), a Brigada Militar de Rosário do Sul realizou a prisão do traficante, de Alegrete, conhecido como Seco de 44 anos. Com ele foram apreendidas armas, munições, cocaína, crack, balança de precisão e mais de 400 reais.

Depois de denúncias de que um indivíduo de Alegrete da facção dos Manos estaria morando em Rosário do Sul e traficando, as guarnições foram verificar o local.

Ao se aproximarem do endereço, os policiais visualizaram o acusado, em via pública. Ele percebeu a aproximação das viaturas e no momento em que seria abordado, fugiu pulando pátios.

“Seco” foi acompanhado e interceptado. Na revista pessoal foi encontrada uma pistola, municiada, cal.380 em sua cintura. A arma estava com 19 munições intactas.

Já, no bolso, havia uma bucha de cocaína com 16 gramas. Durante a abordagem o traficante reagiu e algemado.

Na casa do acusado foi encontrado uma quantidade maior de droga, além de munições, dinheiro e uma arma longa calibre 22.

Tudo foi apreendido e o traficante recebeu voz de prisão. Ele foi conduzido ao HPS posteriormente à DP, onde foi lavrado o flagrante. Depois de ouvido foi levado ao Presídio Estadual de Rosário do Sul.

O preso teria saído de Alegrete por estar ameaçado de morte pela facção rival ‘Tudo 4″. A prisão foi realizada pela Brigada Militar.

Produtos apreendidos:

238 Gramas de cocaína

277 Gramas de crack

5 Gramas de maconha

2 balanças de precisão

1 espingarda cal. 22

1 pistola cal.380

35 munições cal.380

50 munições cal.22

71 munições longas cal.22

6 munições cal.38

455 reais