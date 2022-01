Traficante é preso com sacola repleta de “encomendas” para o Presídio

Tuco-Tuco foi preso pela Brigada Militar na tarde de sábado(29). Ele estava nos fundos do Presídio Estadual de Alegrete, com uma sacola onde estavam carregadores, fones de ouvido e drogas, entre maconha e cocaína.

De acordo com informações, o indivíduo foi visualizado pelos policiais durante o policiamento ostensivo, preventivo, nas imediações da Casa Prisional.

Ele foi abordado e não resistiu. Durante a revista pessoal, em uma sacola que estava com o acusado foram encontradas três invólucros feitos com preservativos. No interior, 57 porções que estavam divididas entre 10 fones de celular, dois carregadores e e as demais divididas entre maconha e cocaína.

Cada porção de droga, tem uma moeda para dar peso e, no momento em que for arremessada na tela, cair para o pátio quando o preservativo estourar. A ação foi durante o horário do pátio.

Em contato com o Delegado de Plantão, foi determinado prisão em flagrante por tráfico de drogas. Depois de ouvido, Tuco-Tuco foi encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete. Desta vez, sem a encomenda. Ele estava com a quantia de 400 reais, valor que recebeu para realizar o arremesso.