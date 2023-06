Tragédia em Itaqui: menino de 6 anos morre atropelado por ônibus

Share on Email

Um menino de 6 anos morreu atropelado por um ônibus no final da tarde desta terça-feira, 20, em Itaqui. O acidente ocorreu próximo à uma Escola no bairro Vila Nova.

O ônibus, de uma empresa terceirizada que presta serviços à Prefeitura, fazia conversão em um esquina quando o condutor deparou-se com o menino, de bicicleta. Houve tentativa de evitar o acidente, mas o veículo derrapou e passou por cima da criança.

O motorista do ônibus foi conduzido ao interior de uma viatura, em choque e temendo linchamento da comunidade. A Brigada Militar e a Polícia Civil estão no local, que foi isolado, à espera de uma equipe do Instituto Geral de Perícias (IGP).

Fonte: Rafael Nemitz