Três alegretenses são selecionados para disputar a Brazucca League 2027

Três representantes de Alegrete estarão na disputa da Brazucca League 2027, campeonato de futebol 7 que será realizado em maio do próximo ano. Guilherme Dorneles, Yago Dorneles e Rennan Menezes foram confirmados entre os atletas que irão integrar as equipes da competição.

Na noite desta terça-feira (10), as redes sociais oficiais do evento divulgaram alguns dos nomes selecionados para compor os elencos. As equipes são capitaneadas por personalidades do meio esportivo e jornalistas, reunindo jogadores de diferentes trajetórias no futebol.

Guilherme Dornele e Yago Dorneles participarão pelo segundo ano consecutivo. Já Rennan Menezes foi convidado pela organização do evento e passou pelo processo de seleção igual ao de todos os atletas com recrutamento de vídeos e outros.

A Brazucca League teve sua primeira edição em 2026 e tem entre seus idealizadores o ex-jogador Rafael Sóbis, que construiu carreira com destaque no Internacional e em outros clubes do futebol brasileiro. O campeonato apresenta um formato diferenciado de futebol 7, com regras próprias e dinâmicas que incluem disputas de um contra um (X1), shootouts e outros desafios durante as partidas.

Além da parte esportiva, o evento conta com uma estrutura de entretenimento, buscando aproximar o público do futebol por meio de atrações e conteúdos que vão além dos jogos.

A competição também reúne nomes conhecidos do futebol profissional. Na edição anterior, participaram ex-atletas como Diguinho, com passagem pelo Fluminense, e Sidnei, que atuou pelo Internacional, entre outros jogadores.

Com a confirmação dos três alegretenses, o município terá novamente representantes em um campeonato que vem ampliando sua visibilidade no cenário esportivo. Os jogos da Brazucca League 2027 estão previstos para maio.