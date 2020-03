Três guris de Alegrete vencem Copa Não-Me-Toque jogando futsal pelo Paineira de Cacequi

A cidade de Não-Me-Toque foi a capital do futsal para categorias de base no último final de semana. O Ginásio Harry Alberto Erpen sediou a 3ª Copa Não-Me-Toque de Futsal. As disputas ocorreram nas categorias sub-13 e sub-15 no dia 14 de março e sub-9 e sub-11 no dia 15 de março.

Três alegretenses brilharam no certame. Os irmãos gêmeos Diogo Paim Roos e Bruno Paim Roos, mais o goleiro Robson Vaucher Souto Filhos defenderam a equipe sub-11 do Paineira de Cacequi.

A gurizada do Eliseo’s Futsal fez bonito e conquistou o título de campeão na categoria pelo time caciquiense.

Pelo sub 11, o Paineira, superou a ASIF, de Ibirubá, por 4 a 3 e fez a festa em Não-Me-Toque. O evento foi organizado pela empresa Futuros Craques Eventos Esportivos com promoção da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo de Não-Me-Toque.

Na categoria sub 9, a Sercesa de Carazinho chegou a decisão, mas acabou derrotada por 2 a 0 para o Arsenal, donos da casa.

Pela sub-13, o vencedor foi o Arsenal, fazendo 8 a 1 no Paineira. Já a ADAJ, de Tapera, foi campeã na sub-15, superando na final a ASIF pelo placar de 3 a 0.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução