Número de mortos por chuvas no RS sobe para 90; há 132 desaparecidos

O boletim divulgado nesta terça-feira (7) ainda aponta que há outros 4 óbitos sendo investigados. O estado registra 132 desaparecidos e 361 feridos.

Segundo os números, 1.367.506 pessoas foram afetadas em 388 municípios. Já são 155.741 desalojadas e 48.147 em abrigos.

Veja os números da Defesa Civil Estadual:

Municípios afetados: 388

Pessoas em abrigos: 48.147

Desalojados: 155.741

Afetados: 1.367.506

Feridos: 361

Desaparecidos: 132

Óbitos confirmados: 90

Óbitos em investigação: 4

O Rio Guaíba, que atingiu sua máxima histórica de cheia em meio às chuvas que afetam o Rio Grande do Sul, continua em níveis críticos e deve permanecer acima da cota de inundação – que é de 3 metros – até a próxima semana, de acordo com análises do Serviço Geológico do Brasil (SGB).

O rio corta a capital gaúcha, Porto Alegre, e a cheia impacta também municípios da Região Metropolitana, que estão entre os mais prejudicados pelos temporais.

Desde o início das fortes chuvas, na segunda-feira (29), o Guaíba subiu mais de três metros e, no sábado (5), chegou à máxima histórica de 5,33 m, 58 cm acima do recorde anterior, de 4,75 m, registrado em 1941.

As chuvas provocaram cheias em rios em várias regiões do Estado, além da destruição de estradas e pontes. Afetaram ainda os serviços de fornecimento de água, energia elétrica e de telefonia para centenas de pessoas. Os eventos climáticos afetaram no total mais de 1,3 milhão de pessoas, segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

Fotos: Governo do Rio Grande do Sul e Gustavo Mansur

Fonte: Defesa Cívil do Rio Grande do Sul