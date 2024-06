Três jogos adicionais do Citadino registraram 16 gols na sétima rodada

Mesmo sendo Dia dos Namorados, um bom público compareceu para prestigiar os três jogos que abrilhantaram a rodada do campeonato municipal.

Abrindo a rodada, o principal confronto da noite foi entre União Y FNP e Assad. Foi um jogo muito estudado e disputado, com chances claras para os dois lados. O time do FNP abriu uma boa vantagem até o meio do segundo tempo, com um placar de 4 a 1, mas viu a vitória escorrer pelos dedos com o empate da Assad em 4 a 4.

Vídeo: motorista colide em caminhonete estacionada e capota; ele foi preso com sinais de embriaguez

Logo em seguida, o Interbaitachão venceu de virada a equipe do Raça pelo placar de 3 a 2. Para encerrar a rodada, o Flamengo venceu a equipe do CFC/Assad por 3 a 0, somando três pontos na tabela de classificação. Vale lembrar que não haverá rodada da competição municipal neste sábado, devido ao início do Estadual de futsal.