Três ocupantes de carro morrem após acidente com caminhão carregado de madeira em Santa Maria

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão carregado de toras de madeira deixou três mortos na noite de segunda-feira (8) na BR-158, em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas são o motorista e dois passageiros do carro.

O carro, com placas de Santa Maria, e o caminhão, registrado em São Borja, colidiram frontalmente. Os veículos saíram da pista, e o automóvel ficou sob a carga de madeira.

As três vítimas morreram no local. O motorista e o passageiro do caminhão não ficaram feridos.

O acidente aconteceu por volta das 19h45, na altura do km 326 da rodovia. Conforme a PRF, o trecho está em obras de duplicação e, por isso, há estreitamento de pista no acesso e também sobre o viaduto.

O carro ficou destruído e precisou ser içado do local por um guincho (veja o vídeo acima). Na manhã desta terça (9), a carga de madeira ainda estava na lateral da rodovia.

Frente de caminhão após colisão com automóvel na BR-158, em Santa Maria — Foto: PRF/Divulgação

Por Greici Siezemel, RBS TV Santa Maria e g1 RS