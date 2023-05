Escolinha do Rodrigo Gasolina traz bons resultados da Copa Itacurubi

A cidade de Alegrete foi bem representada na 1ª Copa de Itacurubi Categorias de Base. A competição realizada no último sábado (6), foi um evento inserido na programação de aniversário do município e a nível regional reuniu algumas das melhores equipes da região.

Uma competição entre Santiago que levou as melhores escolinhas Bola pro Futuro e São Jorge, Uruguaiana com o Bola Brasil, União são borjense, Jaguari com três escolinhas e Ijuí. De Alegrete a RG Futsal do ex-jogador Rodrigo Gasolina disputou os jogos em quatro categorias e trouxe 6 troféus.

No Sub-9 e Sub-11 a RG foi vice campeã, perdeu a final para o União são borjense, que disputará o estadual. A gurizada do Sub-13 trouxe um 3º lugar, enquanto o Sub-15 deixou escapar o título frente ao bom time do São Jorge da cidade de Santiago, equipe que joga o estadual.

A RG Futsal ainda trouxe para casa o prêmio de artilheiro da Sub-9 com Cauã, Goleiro menos vazado na Sub-11 com Manoel Estivalet que não sofreu nenhum gol e artilheiro na Sub-11 Ryan.

Ryan e Sophia Estivalet menos vazado Cauã artilheiro

Para Rodrigo Gasolina o saldo é extremamente positivo em relação a grandes equipes que a escola enfrentou. “Temos dois meninos que vão jogar o estadual pelo União são borjense e Bola Brasil, mais dois Do Sub-15 que vão defender o Cruzeiro de São Gabriel no estadual”, destacou o professor da RG.

Gasolina ainda menciona que a menina Sophia foi destaque na Sub-11 marcando 3 gols na competição, ele explica que o objetivo da escolinha RG Futsal Alegrete é formar cidadães de bem e dar oportunidade de meninos e meninas se destacarem em competições.

“Experiência gratificante ver os meninos jogando contra grandes equipes. Agora é focar nos Jogos da Solidariedade, que é nosso maior evento da Fronteira Oeste”, conclui Rodrigo.

Fotos: reprodução