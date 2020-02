Três pessoas são presas com oito pistolas e 20 quilos de crack em Erechim

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) eles trafegavam com oito pistolas, sete de calibre 9mm e uma calibre 380, e com 20 kg de crack.

As armas e a droga estavam escondidas no tanque de combustível do carro, com placas de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a PRF, os três são moradores do Mato Grosso do Sul e alegaram que estavam no Rio Grande do Sul para visitar os avós e comprar lingeries para revender no estado de origem.