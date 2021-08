Três supermercados reduziram preço da cesta básica, revela pesquisa

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Alegrete – STIAA, divulgou os preços da cesta básica no município. Os dados foram divulgados no último dia 20.

A pesquisa feita por dois dirigentes sindicalistas visitou os 5 principais supermercados de rede da cidade e traz números detalhados dos itens de uma cesta básica nominados pela Instituição.

Diferente dos preços encontrados no dia 21 de julho, um mês depois a cesta básica subiu em dois supermercados de rede da cidade. O Nacional ficou com a cesta mais cara novamente. Em relação ao mês de julho a suba foi de R$ 13,43. Em agosto a cesta no Nacional é de R$ 252,22. Outro que teve variação no preço final foi a Ecomix, em agosto a cesta custa R$ 210,44.

Por outro lado, os outros três supermercados visitados pelo Sindicato da Alimentação de Alegrete, tiveram uma redução no preço da cesta em agosto. O valor mais baixo foi do Peruzzo (R$ 198,46), que no mês anterior comercializava a cesta por R$ 210,73. A Rede Vivo também diminuiu o valor, de R$ 210,13 agora em agosto, tinha uma cesta em julho no valor R$ 214,35. Outro que apresentou uma baixa no valor total da cesta básica em agosto foi o Baklizi (R$ 202,92). Em julho na mesma pesquisa o Baklizi apresentou o valor da cesta em R$ 216,89.

A diferença nos valores da cesta básica entre os supermercados de rede em Alegrete chega ser de R$ 53, diferente de julho quando a diferença média ficou em R$30.

A planilha ainda revela uma lista de produtos de higiene e limpeza. Os valores foram colhidos e na maioria traz a marca aliada ao valor dos produtos. Uma lista de materiais de higiene montada pelo Sindicato foi encontrada por R$ 10,91 (Nacional), valor mais alto e entre os produtos de limpeza o custo mais elevado chegou a R$ 27,75 (Nacional).

Entre os itens que chamam atenção em agosto, estão a carne de agulha e de paleta. Segundo a pesquisa do STIAA, o quilo da carne de agulha item bastante procurado pelos consumidores custou R$ 29,99, valor mais alto e a carne de paleta chegou a R$ 38,90.

Outro item que pesa na cesta básica é óleo de soja. O preço do litro variou entre R$ 7,49 a R$ 8,49. Um pacote de 5kg de arroz foi encontrado a R$ 22,99 e em outro supermercado custava R$ 15,49. Vale ressaltar que o produto são de marcas distintas.

Para Marcos Rosse presidente do STIAA, a divulgação dos preços da cesta é um trabalho que a entidade prima para bem informar a categoria e pode servir de base para a comunidade na hora de pesquisar o melhor preço da cidade.

A pesquisa foi feita pelos sindicalistas Roni Marteganha e Nilo Romero, no último dia 20. “As planilhas com preços da cesta básica, é uma informação de utilidade pública, que já faz parte da história do STIAA”, destacou o sindicalista Roni Marteganha.

Para o consumidor atento que prefere pesquisar antes de ir às compras, vale a pena conferir a listagem dos produtos com seus respectivos valores.