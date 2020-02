UABA nos preparativos finais da Mais Bela Comunitária de Alegrete

A UABA está na reta final de organização do Mais Bela comunitária de Alegrete que será dia 15 no Clube Sete de Setembro com início às 21h.

O presidente da entidade, Leandro Jappur, diz que até quinta- feira estarão recebendo inscrições de quem quiser participar do evento.

Este ano novamente o evento terá três categorias: A mais Bela Comunitária, o Mais Belo e Comunitária e Comunitária Pluz Size.

Nas duas primeiras categorias podem concorrer candidatas de 15 a 24 anos. Já na categoria Pluz Size, não tem limite de idade, mas o manequim tem que ser acima de 46. As inscrições podem ser feitas na UABA ou com os presidentes de bairros.

Jappur está entusiasmado com os prêmios que estão sendo doados para o evento e acredita que só para Mais Bela o número de concorrentes vai passar de 20 inscritas.

Vera Soares Pedroso