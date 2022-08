Uergs oferece 145 bolsas de auxílio discente para acadêmicos

As inscrições estão abertas até esta sexta-feira (26). Todo o processo seletivo será realizado pela Central do Candidato.

O edital prevê a concessão de 145 bolsas-auxílio distribuídas entre as unidades universitárias de forma proporcional ao número de matrículas de estudantes cotistas hipossuficientes. O auxílio será pago mensalmente no valor de R$ 300, de setembro de 2022 a julho de 2023.

Podem se inscrever estudantes que não foram contemplados no Edital Prodiscência 01/2022, que cursem no mínimo 80% dos componentes curriculares ofertados a cada semestre e que preencham as condições previstas no § 1º do art. 2º da Resolução do Consun nº 023/2019.

Todas as informações sobre o programa, o processo seletivo e o edital estão disponíveis no site da Uergs, no Menu “Ensino – Assistência Estudantil” e no campo “Estude na Uergs”. A divulgação da classificação final ocorrerá em 26 de setembro. Dúvidas sobre o processo seletivo devem ser encaminhadas para o e-mail coordenadoria-qualificacao@uergs.edu.br.