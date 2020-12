Últimos dias para a inscrição nos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do IFFar: saiba mais

O Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete tem um forte programa de assistência estudantil para garantir a permanência e o êxito de seus estudantes. Além do ensino de qualidade, os estudantes podem contar com uma equipe multiprofissional de servidores que incluem médica, assistente social, psicólogos, dentistas e nutricionistas. Além disso, é ofertada moradia estudantil com segurança 24 horas para os estudantes que necessitam, até 4 refeições gratuitas e auxílios financeiros de até R$ 240 por mês, através de seleção. Também existe a possibilidade de conseguir bolsas remuneradas para participar de projetos de ensino, pesquisa e extensão, ou até mesmo para estagiar em setores do Campus.

Durante a pandemia, o IFFar – Campus Alegrete seguiu com aulas remotas e ampliou a assistência estudantil, ofertando computadores da Instituição e auxílio digital para contratação de pacotes de internet para que todos os estudantes pudessem acompanhar as aulas. Também existem estudantes recebendo materiais impressos, nas localidades onde não chega o sinal de internet. Os estudantes em situação de vulnerabilidade social vêm recebendo auxílio financeiro e cestas básicas na porta de suas casas, sendo que os servidores também contribuíram através da doação de alimentos.

E esta instituição que zela por seus alunos está com inscrições abertas para ingresso nos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio!!! São os últimos dias para concorrer, por meio de sorteio público, a uma vaga e concluir o Ensino Médio com uma profissão, tendo um ensino gratuito e de qualidade!!

Inscrições abertas até 23/12, no link: https://sis.iffarroupilha.edu.br/

São 220 vagas nos cursos integrados:

– Técnico em Química;

– Técnico em Informática;

– Técnico em Agropecuária.

É uma excelente oportunidade aos alunos que estão concluindo o nono ano do Ensino Fundamental e ingressando no Ensino Médio!

Se precisar de auxílio com a inscrição, entre em contato:

Facebook: Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete

Instagram: @iffaralegrete

E-mail: dpdi.al@iffar.edu.br

WhatsApp: (55) 9 9998-9174

Processo Seletivo para os Cursos Técnicos Integrado ao Ensino Médio. Inscrições: https://sis.iffarroupilha.edu.br/