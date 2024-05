Share on Email

No dia 2 de maio de 2024, às 9h15, o nível do rio Ibirapuitã estava 12,42 metros acima do normal. Até o momento, 231 pessoas deixaram suas casas, o que equivale a 77 famílias. Dessas, 35 estão desabrigadas, totalizando 101 indivíduos; além disso, 42 famílias estão desalojadas, o que resulta em 130 pessoas.

Diante desse cenário, foram ativados abrigos, incluindo o Ginásio IEE Oswaldo Aranha, SAAIA, Ginásio EMEB Euripedes Brasil Milano e a Quadra da Nós Os Ritmistas.

Os bairros atingidos pela inundação incluem Vila Nova, Santo Antônio, Macedo, São João, Ibirapuitã, Promorar, Canudos e Tancredo Neves.

Destaca-se que, nas últimas 24 horas, a região foi afetada por um acumulado de chuvas de 63,4 mm, totalizando 119,8 mm nas últimas 48 horas e 191,8 mm nas últimas 72 horas, conforme dados fornecidos pelo CEMADEN.

O trabalho de auxílio às famílias está sendo coordenado pelos servidores da Prefeitura Municipal de Alegrete, com o apoio do Exército Brasileiro e voluntários. É importante ressaltar que as operações de assistência devem ser realizadas durante o período diurno, visando garantir a segurança de todos os envolvidos. Para mais informações e assistência, os contatos disponíveis são: (55) 3120 1065 / (55) 991589544.