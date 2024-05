Promoção Social atende famílias em abrigos da cidade

Share on Email

Com 231 pessoas atingidas pela cheia do Ibirapuitã, o trabalho da Defesa Civil de Alegrete não para, assim como o da equipe da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social. O rio continua crescendo e o último boletim aponta que o Ibirapuitã está a 12m34cm acima do normal. O trabalho da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, dentre tantas ações, é providenciar alimentos para quem está nos abrigos.

A Secretária Jaqueline Garcia informa que, a princípio, os alimentos serão preparados nos locais públicos onde as pessoas estão alojadas. Os técnicos da Secretaria foram até os abrigos fazer o levantamento do número de pessoas, entre adultos e crianças, para definir quantos devem ser atendidos com alimentação.

Toda e qualquer ajuda neste momento é bem-vinda, e a Secretária lembra que doações de alimentos podem ser feitas diretamente na Defesa Civil, que atende em salas do prédio da Prefeitura na Praça Getúlio Vargas. Como muitos perderam tudo aqui em Alegrete, quem puder doar agasalhos e cobertores pode fazê-lo na Defesa Civil ou no Centro de Convivência, localizado na Avenida Tiarajú, 1005.

Os abrigos ativos são: Ginásio da Escola Oswaldo Aranha, Ginásio da Escola Eurípedes Brasil Milano, SAAIA e quadra da escola de samba Nós os Ritmistas.