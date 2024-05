Volume de chuvas em Alegrete ultrapassa recorde histórico em abril e maio já registra 107% da média mensal

Esse excesso de precipitação teve um impacto significativo no Rio Ibirapuitã, que está atualmente 12 metros acima do seu nível normal, resultando em inundações que afetaram centenas de pessoas, além de causar prejuízos na agricultura e infraestrutura, incluindo danos às estradas devido ao volume excessivo de chuvas.

Os dados apresentados refletem o padrão de chuvas e temperaturas ao longo do ano, sendo as médias climatológicas calculadas com base em uma série histórica de 30 anos de observações. É possível identificar os períodos mais chuvosos e secos por meio de levantamentos realizados por sites meteorológicos, como o Climatempo.

De acordo com a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), o pluviômetro automático ANA/SGB instalado no Rio Ibirapuitã, no bairro Rui Ramos, registrou uma média histórica de 161,9 mm para o mês de abril.

Um fato impressionante é que, no primeiro dia de maio, em apenas uma hora, foram registrados 46,2 mm de chuva. Em apenas dois dias do mês de maio, já choveu 131 mm em Alegrete, o que representa 107% da média normal para o mês, estimada em 123 mm. Esses dados são obtidos através da combinação de informações de estações meteorológicas e satélites do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

De acordo com informações do Metsul, o mês de maio é o terceiro e, historicamente, o mais frio do outono climático (trimestre compreendido entre março e maio), período em que as características climatológicas se aproximam mais do inverno, especialmente na segunda metade do mês. Isso contrasta com o primeiro mês da estação (março), cujo clima se assemelha mais ao verão.

Com isso, aumentam os dias de frio ou amenos e ficam menos frequentes os episódios de calor. Em Alegrete, nos próximos 4 dias a temperatura varia entre 11º C e 25ºC, e a previsão conforme o Climatempo é de 29mm de chuva com a probabilidade de ocorrer em 65%.

Foto: Eduardo Silveira