Um pouco de verdade sobre o dia 08 de janeiro de 2023

Como somemos um partido que prega a Liberdade, acreditando que a divergência é salutar para a DEMOCRACIA, o Partido Liberal de Alegrete vem, respeitosamente, fazer o contraponto à nota entabulada como “CARTA AOS ALEGRETENSES”, que foi escrita e assinada em nome de partidos de extrema esquerda, representados pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido Comunista do Brasil (PC do B).

Inicialmente, causa profunda estranheza legendas políticas extremistas e de cunho radical, as quais defendem o comunismo, se arrogarem em defesa da Democracia, pois são ideologias filosóficas completamente antagônicas, incompatíveis com o conceito de Liberdade, pedra angular de qualquer edificação de uma sociedade moderna, próspera e justa.

O modelo socialista é pobre moralmente, desprovido de qualquer ética minimamente civilizatória, destacando a figura do Estado como ente absoluto, opressor da população, não garantindo a individualidade do cidadão, sua liberdade de propriedade, de escolha, a livre iniciativa econômica, a liberdade religiosa, política, além de pregar a destruição de costumes milenares, atacando o modelo familiar e institucional, cujo defesa ao longo dos séculos nos trouxe da barbárie ancestral ao mundo civilizado de hoje, e que pavimentará a estrada que nos conduzirá ao amanhã. Esse tipo de mentalidade ultra progressista é a rota mais rápida na direção do insucesso.

Desafio ao leitor a consultar os livros de História e estudar os exemplos do passado e analisar os modelos de Socialismo ou Comunismo (pois são a mesma coisa) no mundo atual e veremos que todos os casos pertencem a regimes totalitários, nenhuma Democracia. O Brasil caminha, infelizmente, para aumentar as tristes estatísticas de nações vitimadas pela mentira socialista, uma utopia que mais se assemelha a um câncer sócio-político econômico, cuja metástase conduz qualquer país a uma morte lenta e bastante sofrida.

Em falando em mentira ou mentiroso, reforçando a nossa tese, o senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, bradou alto e em bom som no 26º Encontro do Foro de São Paulo “ter orgulho de ser chamado de comunista”; mais recentemente, na abertura da 4ª Conferência Nacional da Juventude, fez a seguinte afirmativa: “vocês sabem como eu estou feliz hoje. Pela 1ª vez na história deste país, conseguimos colocar na Suprema Corte um ministro comunista…”. Isso partindo de um mandatário que defende, de forma encarniçada, notórias ditaduras socialistas, como Cuba, Venezuela, Nicarágua e China. Lula democrata? Mais uma mentira deslavada.

Quanto ao movimento de vândalos ocorrido no dia 08 de janeiro de 2023, o fato não passou de atos de depredação e nunca uma tentativa de golpe, como muito bem se pronunciou o Ministro da Defesa do Governo petista, José Múcio Monteiro. Não havia uma liderança, mas sim cidadãos atônitos com tudo que havia ocorrido durante as eleições, dentre elas, a proibição de dizer que o candidato petista era amigo das ditaduras de Morales e Ortega. Pessoas que não acreditavam que era possível um corrupto ser condenado por 19 juízes togados, por roubar seu povo, sair da cadeia direto para a cadeira de Presidente da República. Mas antes de tudo eram homens e mulheres de bem, muitos idosos, sem nunca terem adentrado em uma delegacia, que fizeram e farão manifestações pacificas e ordeiras, como permite o Estado Democrático de Direito.

O dia 08 de janeiro de 2023, na verdade, foi marcado pela ação de marginais transvertidos de patriotas, talvez muitos fossem esquerdistas infiltrados, os quais alimentavam propósito contrário ao objetivo legítimo das manifestações, onde promoveram quebra-quebra e invasões aos prédios públicos, atos que foram veemente reprovados pelos cidadãos de bem presentes, que imploraram para que as depredações parassem, sob pena de tornar ilegal e improcedente todo o esforço despendido pelo movimento patriótico até então.

Nada foi planejado, as pessoas estavam reunidas orando, se alimentando, cantando, confraternizando, reivindicando justiça na condução do pleito eleitoral, àquela altura maculado por uma absoluta parcialidade em favor do candidato do sistema. A acusação de, por exemplo, arquitetar a morte do Ministro Alexandre de Moraes em Goiás, que seria agarrado pelos cabelos e enforcado foi uma piada pronta de péssimo gosto, um devaneio sem precedentes!

Se o ocorrido no dia 08 de janeiro de 2023 fosse financiado pelo Governo com recursos públicos, os partidos de esquerda chamariam de manifestação de movimentos sociais, aos moldes do que ocorreu em setembro de 2015, quando o Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST) quebrou e ateou fogo no Ministério da Agricultura. Pura Democracia.

Os grandes financiamentos, se é que existiram, eram de empresários e produtores rurais que defendiam um país sem corrupção, por uma economia pujante, liberal, por um Estado menos inchado e que cobre menos impostos, onde quem produz, gerando empregos e renda, não seja perseguido por órgãos públicos aparelhados por anos de governos de esquerda. Os recursos que chegavam eram majoritariamente destinados à alimentação e alojamento da população dos acampamentos, que era quase 100% composta de pessoas pacíficas, ordeiras e trabalhadoras; não empunhavam foices, enxadas e armas com numeração raspada, aos moldes dos terroristas do MST, Black Blocs, e sim bíblias, Bandeiras do Brasil, além de cartazes e faixas de cunho patrióticos e religiosos, tudo aquilo que o comunista mais detesta.

Como essas pessoas poderiam engendrar e promover um golpe de estado no Brasil? Qualquer inteligência mediana entenderia que jamais se poderia derrubar um governo sem a cumplicidade das forças armadas e de segurança, não é mesmo? O que se viu foram atos de vandalismo muito menos graves e de proporções muito menores do que destruições de grandes fazendas pelo MST, esses sim um exemplo de terroristas que aterrorizam o país sob o beneplácito dos partidos de esquerda.

Onde estão as filmagens do interior dos prédios públicos no momento das invasões? Destruídas pelo Ministro da Justiça? O que tentam esconder? Flávio Dino, um comunista raiz, declarado, só uma infeliz coincidência? Esse Ministro que queria impor, por decreto, a censura às redes sociais no Brasil? Agora ele poderá fazer isso com mais facilidade e autoridade no Supremo Tribunal Federal (STF).

O maior golpe já visto, foi em nossa Constituição Federal, nas últimas decisões proferidas pela nossa Suprema Corte, em especial as que beneficiaram corruptos envolvidos no Mensalão, Petrolão, etc. Onde está a grande mídia? Os ditos democratas de plantão?

A tática esquerdista de construir narrativas falsas e criminosas não para, pois o Brasil involuiu em 2023, gastando muito mais e arrecadando bem menos, com um déficit anual de quase 200 bilhões de reais, devendo chegar a 80% do PIB-Produto Interno Bruto em 2024.

Nossos acordos Internacionais reduziram em 40% comparado ao mesmo período do ano anterior, sendo que Bolsonaro viajou três vezes menos que Lula. Hoje somos a 2ª maior taxa de juros do mundo; estamos entre os piores indicadores na Educação, Saúde e Segurança Pública áreas que sofreram os maiores cortes no orçamento do atual Governo; para terminar, ainda, mais de um milhão de pessoas perderam o benefício do Bolsa Família. Faz o “L”.

As queimadas na Amazônia aumentaram exponencialmente, o número de mortes de índios Yanomamis aumentou 50% em 2023, teremos o maior Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) do mundo com a Reforma Tributária, mas parece que a cúpula esquerdista quer lutar contra os fatos e usa a alusão ao 08 de janeiro de 2023 como uma cortina de fumaça, mais uma….

Contamos com a ajuda Divina de não termos enfrentado nenhuma pandemia em 2023, pois aí a catástrofe seria ainda pior, pois sem Paulo Guedes e com Fernando Haddad, o aluno que colou em Economia, o Brasil iria à bancarrota.

A locomotiva hoje da nossa Economia é o Agronegócio, chamado de fascista por Lula, como podemos levar a esquerda a sério? Que futuro incerto, duvidoso estamos reservando à nossa Nação?

Comemorar o 08 de janeiro de 2023 como um marco de defesa da Democracia se assemelha à desvairada comemoração da vitória presidencial nos presídios brasileiros, onde de um deles saiu um detento para comandar os destinos de nossa amada Pátria.

Por derradeiro, resta a nós cidadãos direitos e de Direita, maioria esmagadora da população, que clamemos aos céus a proteção do Criador, que segundo o imaginário popular é brasileiro e por isso a nossa Pátria Amada está em suas mãos.

Deus salve a Democracia! Deus salve o Brasil!