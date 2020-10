Unipampa está com inscrições abertas para 2.920 vagas em 57 cursos de graduação

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Complementar da Universidade Federal do Pampa (Unipampa). Há 2.920 oportunidades para 57 cursos de graduação, distribuídos nos dez campi da Instituição. As modalidades de ingresso para esta seleção são: segundo ciclo de formação para egressos dos cursos de bacharelados e licenciaturas interdisciplinares; reingresso; reopção de curso; transferência voluntária e portador de diploma.

Os interessados têm até o dia 27 de novembro de 2020 para efetuar a inscrição por meio do sistema de Gestão Unificada de Recursos Institucionais (Guri). Será aceita apenas uma inscrição por candidato. Para a reopção de curso, a taxa de inscrição é gratuita, para segundo ciclo e reingresso o valor é de R$ 10 e para transferência voluntária e portador de diploma a taxa custa R$ 50.

Veja a relação de cursos por campus

Campus Alegrete: Ciência da Computação; Engenharia Agrícola; Engenharia Civil; Engenharia de Software; Engenharia de Telecomunicação; Engenharia Mecânica e Engenharia Elétrica.

Campus Bagé: Engenharia de Produção; Engenharia Química; Física; Letras – Português e Literatura da Língua Portuguesa; Letras – Línguas Adicionais: Inglês, Espanhol e Respectivas Literaturas; Matemática; Química (Edital nº 276/2020); Engenharia de Alimentos; Engenharia de Computação; Engenharia de Energia e Música (incluídos pelo Edital nº 288/2020).

Campus Caçapava do Sul: Geofísica; Geologia; Mineração; Engenharia Ambiental e Sanitária e Ciências Exatas.

Campus Dom Pedrito: Enologia; Zootecnia e Ciências da Natureza.

Campus Itaqui: Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (integral); Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (noturno); Ciência e Tecnologia de Alimentos; Engenharia Cartográfica e de Agrimensura; Matemática e Agronomia.

Campus Jaguarão: Produção e Política Cultural; Gestão de Turismo; Pedagogia; Letras – Espanhol e Literatura Hispânica; Letras – Português e Literaturas de Língua Portuguesa e História.

Campus Santana do Livramento: Administração e Relações Internacionais.

Campus São Borja: Ciências Sociais – Ciência Política; Comunicação Social – Publicidade e Propaganda; Relações Públicas; Jornalismo; Ciências Humanas; Serviço Social e Direito.

Campus São Gabriel: Biotecnologia; Ciências Biológicas (Licenciatura e Bacharelado); Engenharia Florestal e Gestão Ambiental.

Campus Uruguaiana: Aquicultura; Ciências da Natureza; Enfermagem; Farmácia e Medicina Veterinária.

Conheça cada uma das modalidades

Segundo ciclo de formação para egressos de cursos de bacharelados e licenciaturas interdisciplinares: é a forma de ingresso para diplomados ou concluintes de um curso da Unipampa, há no máximo três anos, de cursos interdisciplinares que permite a continuidade da formação em um dos demais cursos de graduação oferecidos pela Unipampa;

Reingresso: é a forma de ingresso de ex-alunos da Unipampa em situação de abandono ou cancelamento de curso há menos de dois anos.

Reopção de curso: é a modalidade a qual o discente, com vínculo em curso de graduação da Unipampa, poderá transferir-se para outro curso de graduação ou outro turno de oferta de seu curso de origem na Instituição;

Transferência Voluntária: é a forma de ingresso de discentes regularmente matriculados ou com matrícula trancada em curso de graduação de outra Instituição de Ensino Superior, pública ou privada, e que desejam transferir-se para a Unipampa. A transferência voluntária deverá ocorrer no mesmo curso de origem do candidato.

Portador de Diploma: é a forma de ingresso para diplomados por Instituições de Ensino Superior do Brasil em curso reconhecido ou para diplomados que tenham obtido diploma no exterior, desde que este tenha sido revalidado na forma da lei. Portadores de diploma podem concorrer às vagas de quaisquer cursos, independente da área na qual foram diplomados.

Acompanhe as principais fases do processo

Inscrições: até 27/11/2020;

Divulgação das inscrições homologadas: A partir de 07/12/2020;

Divulgação do resultado provisório: A partir de 11/01/2021;

Solicitação de aproveitamento dos componentes curriculares: De 11/01 a 15/01/2021;

Divulgação do resultado final: 21/01/2021;

Matrículas: De 01/02 a 03/02/2021;

Período de chamada de suplentes: De 05/02 a 15/02/2021.

Saiba mais em: Edital nº 276/2020 e Edital nº 288/2020.