Vacinação contra a Covid-19 chega na faixa etária dos 33 anos para pessoas com comorbidades

A prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde, amplia a faixa etária para aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades, passando a imunizar nesta quinta-feira, 13, a partir das 8h, pessoas com 33 anos ou mais. A vacinação ocorre em todas as UBSs com sala de vacinação. Não haverá drive thru.

Pessoas com as seguintes comorbidades podem se vacinar:

– Diabetes

– Pneumopatias crônicas graves (ex.: asma)

– Hipertensão arterial

– Doenças cardiovasculares (ex.: insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, síndromes coronarianas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas, dispositivos cardíacos implantados)

– Doença cerebrovascular (ex.: AVC)

– Doença renal crônica

– Imunossuprimidos (ex.: transplantados, pessoas com HIV, pacientes oncológicos)

– Hemoglobinopatias graves

– Obesidade mórbida

– Cirrose Hepática

A imunização continua para pessoas com deficiência cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), pessoas com Síndrome de Down, pessoas com 60 anos ou mais, profissionais de saúde, trabalhadores de apoio aos serviços de saúde acima de 18 anos que ainda não receberam a primeira dose da vacina e pessoas com HIV/Aids.

Gestantes e puérperas – Em virtude de nota divulgada pela Anvisa sugerindo que deve ser evitada a vacinação de gestantes com a vacina Astrazeneca/Oxford, a SMS suspendeu a imunização de gestantes e puérperas com esta vacina até segunda ordem.

Documentos:

No momento da vacinação, é necessário apresentar documento de identidade com foto. Pessoas com comorbidades devem apresentar ainda original e cópia de um dos seguintes documentos: laudo médico, atestado, prescrição de medicamento ou exame.