Vacinação contra a Covid-19 no RS começará até o dia 21, afirma governador

A estrutura já vinha sendo preparada para a chegada dos imunizantes. As doses serão distribuídas para as 18 coordenadorias regionais de saúde do estado, que dispõe de 96 câmaras frias, para acondicionar as vacinas. A capacidade total de armazenamento é para até 10 milhões de doses.

No local, é feita a separação para as regionais, de acordo com critérios populacionais dos grupos a serem vacinados e de acordo com o volume recebido. Do local, partem os caminhões para as 17 regionais do interior, para a regional com sede na capital e para a central de armazenamento da Secretaria de Saúde de Porto Alegre.