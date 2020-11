Vacinação contra pólio e reforços foram prorrogados até o dia 21 de novembro

A vacinação contra poliomielite foi prorrogada até o próximo dia 21 de novembro.

Em Alegrete, de acordo com a Secretaria da Saúde o objetivo da campanha era vacinar 95% das crianças a partir de 06 meses e menores de 05 anos de idade.

Todas as crianças nesta faixa etária, mesmo as que estiverem com cartão de vacina em dia devem ser vacinadas. Com o objetivo de atualizar o cartão de vacinas de crianças entre zero e 4 anos, 11 meses e 29 dias.

Portanto, as mães ou responsáveis pelas crianças que ainda não levaram seus filhos a uma unidade de saúde devem providenciar porque a vacina ajuda a imunizar

Além da poliomielite, a vacinação tem reforço na imunização contra tétano, difteria e coqueluche, sarampo, caxumba e rubéola. A vacina pode ser aplicada no PAM central e em todas as ESFs com salas de vacina.