Vacinação de idosos com 71 anos ou mais começa neste sábado; Alegrete já tem 5.670 vacinados com a primeira dose

Começa neste sábado, dia 20 de março, a vacinação, com a primeira dose contra o Coronavírus, de idosos com 71 anos ou mais. A vacinação ocorrerá em todas as UBSs com salas de vacina e no antigo PAM (UBS Bento Gonçalves), das 8h às 11h30. Para se vacinar é preciso apresentar documento de identificação e CPF.

Nesta sexta-feira, 19, a Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria Municipal de Saúde, começou a vacinação da primeira dose de idosos com 73 anos ou mais, acamados nessa faixa etária, trabalhadores de serviços de saúde e bombeiros socorristas.

Para se vacinar, os idosos precisam levar documento de identificação e CPF, já os trabalhadores de serviços de saúde precisam levar comprovante de vínculo empregatício. A vacinação ocorre nas UBSs com salas de vacinas e na UBS Bento Gonçalves (antigo PAM). Amanhã, sábado, 20, a vacinação ocorre em todas as UBS com salas de vacinas e no antigo PAM, das 8h às 11h30 e começarão a ser vacinados idosos com 71 anos ou mais.

A remessa de 2360 doses foi recebida na última quinta-feira, 18.

Confira o vacinômetro completo (18/03/2021):

Número de doses recebidas 1ª dose: 8.030

Número de doses recebidas 2ª dose: 2.610

Total de vacinas aplicadas (1ª dose): 5.670

Quantitativo de doses totais de vacina contra COVID-19 aplicadas (2ª dose): 2.224

Doses de vacina aplicadas em profissionais da saúde (1ª dose): 2.420

Doses de vacina aplicadas em profissionais da saúde (2ª dose): 1.274

Doses de vacina aplicadas em idosos em ILPI (1ª dose): 192

Doses de vacina aplicadas em idosos em ILPI (2ª dose): 189

Quantitativo de doses de vacina contra COVID-19 aplicadas em pessoas entre 70 e 79 anos (1ª dose): 728

Quantitativo de doses de vacina contra COVID-19 aplicadas em pessoas com 80 anos e mais não institucionalizados (1ª dose): 2330

Quantitativo de doses de vacina contra COVID-19 aplicadas em pessoas com 80 anos e mais não institucionalizados (2ª dose): 761.

DPCOM