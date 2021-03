Valor da conta da água gera desentendimento familiar e mulher quebra os móveis da casa

Compartilhe















Depois de consumir bebida alcoólica, mulher de 55 anos ficou descontrolada e passou a quebrar móveis e utensílios do interior da residência.

Segundo o registro realizado pelo companheiro, de 56 anos, a acusada estava com ele e a filhas na casa deles localizada na região central de Alegrete. O casal estava ingerindo bebida alcoólica e em dado momento, a esposa teria passado a importuná-lo em razão da conta de água que também tem a participação de outras famílias que ficam no mesmo terreno. Essas pessoas são familiares do esposo. Embriagada e questionando os valores da conta, pois é divida entre todos, a mulher ficou furiosa e começou a quebrar móveis e utensílios da residência. ela também quebrou o hidrômetro e foi na direção do companheiro para agredi-lo, mas não o fez pois foi impedida por uma das filhas. Diante da situação, o homem fez o registro na Delegacia e solicitou representar contra a acusada. O fato foi no início da noite do último dia 21.