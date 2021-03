Homem, autor de homicídio no ano passado, é preso em flagrante por tráfico de drogas

Compartilhe















O homem de 30 anos foi preso pela Brigada Militar, na tarde de ontem(23), durante o patrulhamento ostensivo.

Uma guarnição estava na rua Daltro Filho, quando os policiais suspeitaram de dois indivíduos em uma moto Yamaha/XTZ . O veículo estava saindo do bairro Restinga em direção ao bairro Vera Cruz, onde o passageiro ao perceber a presença da viatura policial, reagiu de maneira estranha levando as mãos à cintura.

Os indivíduos foram acompanhados pela guarnição até a rua Vitorino Portela quando o passageiro, ao perceber que a moto seria abordada, tentou se desfazer de um objeto que levava, jogando em direção de uma residência.

Na sequência, os policiais realizaram a abordagem e a identificação da dupla. O motociclista citou que era trabalhador e atuava como mototaxista, já o passageiro foi submetido a busca pessoal, e com ele foi apreendido um rolo de papel filme. Os policiais localizaram um tijolo de maconha pesando aproximadamente 1kg, envolto em fita adesiva. A droga tinha sido jogada em direção de uma casa.

Ele recebeu voz de prisão, foi encaminhado à UPA e posteriormente apresentado na Delegacia de Polícia. O mototaxista também foi levado como testemunha. Em contato com o delegado de Plantão foi determinado prisão em flagrante por tráfico de drogas ao passageiro da moto. Depois de ouvido ele foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete.

No início de agosto do ano passado, o acusado foi preso, pela Brigada Militar, em flagrante pelo homicídio de Evaldo Nunes Rodrigues que foi morto com um tiro no peito, no dia em que completava 41 anos e véspera do Dia dos Pais, segundo informação dos policiais.