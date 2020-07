Veja por que o Comitê de enfrentamento à Covid-19 sugere novo Lockdown

Compartilhe









PREFEITO E COMITÊ MUNICIPAL DE COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19 REÚNEM-SE VIRTUALMENTE E DECIDEM POR REPETIR O LOCKDOWN DA SEMANA PASSADA

O prefeito municipal de Alegrete, Márcio Fonseca do Amaral, realizou reunião virtual com o Comitê Municipal de Enfrentamento da COVID-19, no início da noite desta terça-feira,28/7. A reunião teve por objetivo fazer uma avaliação dos efeitos do Decreto 514/2020 do último final de semana, fazer um balanço do crescimento da Pandemia de COVID-19 em Alegrete e também fazer uma consulta ao comitê sobre nova decretação de fechamento do comércio neste final de semana, das 21h30 de sexta às 6h da manhã de segunda-feira.

A secretária de Saúde do município, Bianca Casarotto, fez um rápido balanço da situação e apresentou os números preocupantes de hoje. “Hoje, tivemos a confirmação de mais um óbito e mais 14 positivados. A situação é muito preocupante, pois a curva epidêmica começou a subir aceleradamente”, relatou.

A médica Marilene Campagnolo avaliou como positiva o “lockdown de final de semana” e foi taxativa aos colegas de reunião virtual. Segundo a médica, os números de consultas, internações, utilização de vagas de UTI, estão aumentando e ameaçam colapsar o sistema de saúde.

A médica Simone Estivalet alertou que, a curto prazo, além de poder acontecer de faltar leitos e respiradores na Santa Casa, pode acontecer de faltar medicação para os pacientes. “Se usam em larga escala sedativos e analgésicos. Os preços dispararam pela alta demanda desses medicamentos. É um fenômeno que atinge o mundo.”

Quanto à fiscalização integrada das forças de segurança, todos concordaram e comentaram ser positiva a atitude do Executivo Municipal. A Brigada Militar propôs reforçar o efetivo de fiscalização com deslocamento de soldados de outros municípios da região para Alegrete.

Consultados os integrantes do comitê presentes à reunião virtual, por unanimidade, acolheram a proposta do Executivo Municipal de se repetir o fechamento das atividades de comércio neste final de semana.

“Sei que é uma situação que nós não queríamos estar decidindo. Mas se não tomarmos atitudes mais restritivas, iremos, sim, pagar um preço muito alto logo mais adiante. Esperamos a colaboração e o entendimento dos alegretenses. É para o bem de todos. E o restante do mundo é testemunha que não temos caminhos fáceis a percorrer. O sacrifício será de todos, infelizmente.”, declarou o prefeito Márcio Amaral.

