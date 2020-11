Veja quantos votos fez cada candidato a vereador nesta eleição; muitos não corresponderam às expectativas

Com 100% das urnas apuradas em Alegrete, veja o resultado de todos os candidatos à Prefeitura de Alegrete e à Câmara de Vereadores.Dos extremos entre os vereadores, o mais votado foi Fábio Perez Bocão (PP) com 2.249 e o menos votado foi Licínio Gomes – PSOL com dois votos. Nesta postagem é possível verificar o percentual de votos de cada candidato.

Eleito Eleito Márcio Amaral • MDB Márcio Amaral • MDB 16.038 Votos 43,22% Jetter • PP 12.415 Votos 33,46% Maria Do Horto • PT 6.702 Votos 18,06% Vânia Guerra • PRTB 1.949 Votos 5,25% Resultados dos votos para VEREADOR

100% das urnas verificadas Eleito Eleito Fábio Bocão • PP Fábio Bocão • PP 2.249 Votos 6,12% Eleito Eleito Cléo Trindade • MDB Cléo Trindade • MDB 1.152 Votos 3,14% Eleito Eleito Anilton Oliveira • PT Anilton Oliveira • PT 1.075 Votos 2,93% Eleito Eleito Luciano Belmonte • PP Luciano Belmonte • PP 1.026 Votos 2,79% Eleito Eleito Bolsson • PP Bolsson • PP 886 Votos 2,41% Eleito Eleito João Monteiro • PP João Monteiro • PP 849 Votos 2,31% Eleito Eleito Bispo Enio • PP Bispo Enio • PP 772 Votos 2,1% Eleito Eleito Eder Fioravante • PDT Eder Fioravante • PDT 749 Votos 2,04% Eleito Eleito Pastor Itamar • PP Pastor Itamar • PP 746 Votos 2,03% Eleito Eleito Firmina Fuca • PDT Firmina Fuca • PDT 724 Votos 1,97% Eleito Eleito João Leivas • MDB João Leivas • MDB 695 Votos 1,89% Eleito Eleito Dileusa Veterinária • PDT Dileusa Veterinária • PDT 614 Votos 1,67% Eleito Eleito Moisés Fontoura • PDT Moisés Fontoura • PDT 592 Votos 1,61% Eleito Eleito Jaime Duarte • REPUBLICAN Jaime Duarte • REPUBLICAN 567 Votos 1,54% Eleito Eleito Vagner Fan • MDB Vagner Fan • MDB 560 Votos 1,52% Paulo Berquó • PT 808 Votos 2,2% Fatima Marchezan • PP 696 Votos 1,89% Roger Severo • PP 618 Votos 1,68% Rafael Faraco • PDT 572 Votos 1,56% Vanda Dorneles • PP 567 Votos 1,54% Adão Ramos • PP 546 Votos 1,49% Jeferson Brüning • PDT 540 Votos 1,47% Paulo Salbego • PP 536 Votos 1,46% Sgt Volmir • PDT 480 Votos 1,31% Ilva Goulart • PP 441 Votos 1,2% Adão Roberto • MDB 433 Votos 1,18% Oswaldo Ferrari • PT 433 Votos 1,18% Rogerio Oliveira Sadan • PDT 425 Votos 1,16% Alicemara Rocha • PP 415 Votos 1,13% Beto Moraes • REPUBLICAN 385 Votos 1,05% Leandro Soltau • REPUBLICAN 336 Votos 0,91% Cleuza Schmitz • MDB 324 Votos 0,88% Fernando Lucas • MDB 302 Votos 0,82% Leandro Japur • PDT 300 Votos 0,82% Caca Rocha • PT 295 Votos 0,8% Daniela Ruschel • PP 290 Votos 0,79% Lizi Gabrielli • PP 284 Votos 0,77% Mateus Araujo • PDT 265 Votos 0,72% Tenente Costa • PDT 262 Votos 0,71% Sivens Carvalho • PDT 260 Votos 0,71% Zezinho • PDT 256 Votos 0,7% Dariano Moraes Face Reporter • PP 255 Votos 0,69% Darci Gonçalves • MDB 249 Votos 0,68% Romario Alviene Vitamina • PP 247 Votos 0,67% Maria Tereza Lemes • REPUBLICANO 244 Votos 0,66% Enfermeiro Moisés Machado • MDB 241 Votos 0,66% Valter Martins • PT 237 Votos 0,65% Mirian Manganeli • PP 229 Votos 0,62% Sandra Dubal • PP 225 Votos 0,61% Luiz Marcelo • PP 221 Votos 0,6% Cláudio Amir Polaco • MDB 219 Votos 0,6% Cintia Dorneles • PDT 216 Votos 0,59% Alaerte • PDT 215 Votos 0,59% Sérgio Piccoli • MDB 205 Votos 0,56% Claudio Emilio • PDT 189 Votos 0,51% Maria Inácia • PT 186 Votos 0,51% Monteiro • PDT 176 Votos 0,48% Pedro Xavier • MDB 166 Votos 0,45% Fernanda Pedroso Saldanha • MDB 166 Votos 0,45% Sandra Kulmann • MDB 165 Votos 0,45% Elaine Gomes • PDT 162 Votos 0,44% Jorge Do Parque • REPUBLICAN 156 Votos 0,42% Deda Cabelereiro • PDT 154 Votos 0,42% Jerônimo Marques • MDB 150 Votos 0,41% Claudio Paim • REPUBLICAN 144 Votos 0,39% Leandro Carvalho • MDB 143 Votos 0,39% Cleide Cáurio • MDB 141 Votos 0,38% Diacono Daniel Bastos • REPUBLICAN 123 Votos 0,33% Jose Eurico • PP 119 Votos 0,32% Carlinhos Almeida • REPUBLICAN 118 Votos 0,32% Verinha • REPUBLICANO 114 Votos 0,31% Pr Wilian Alencar • REPUBLICAN 113 Votos 0,31% Missionaria Zelia Trindade • REPUBLICAN 106 Votos 0,29% Edevar Machado Sorro • MDB 95 Votos 0,26% Milene Londero • MDB 95 Votos 0,26% Maria Antonia Toninha • REPUBLICAN 90 Votos 0,24% Douglas Silveira • REPUBLICAN 89 Votos 0,24% Joao Serpa • REPUBLICAN 84 Votos 0,23% Jorginho Da Propaganda • PDT 83 Votos 0,23% Dejota • PT 79 Votos 0,22% Elaine Montano • PT 78 Votos 0,21% Claudia Vareiro • PDT 75 Votos 0,2% Seu Rui • PT 70 Votos 0,19% Jesus Fajereldin • PP 64 Votos 0,17% Silvio Guedes • MDB 51 Votos 0,14% Rodrigo Hahn • PP 45 Votos 0,12% Valdir Santos • REPUBLICANO 43 Votos 0,12% Lidiane Fortes • MDB 38 Votos 0,1% Nelson Soriano • REPUBLICAN 36 Votos 0,1% Marcio Rocha • REPUBLICAN 35 Votos 0,1% Adriana Ribeiro • REPUBLICAN 34 Votos 0,09% Liliane Trindade • REPUBLICAN 34 Votos 0,09% Daiane Franco • MDB 31 Votos 0,08% Leticia Meneses • PDT 30 Votos 0,08% Helena B Mattos • PDT 26 Votos 0,07% Suzete Tita • REPUBLICAN 26 Votos 0,07% Vitor Cardoso • REPUBLICANO 14 Votos 0,04% Joziele Alves • REPUBLICANO 6 Votos 0,02% Celeni Viana • PSDB 742 Votos 2,02% Fernanda Cera • PRTB 398 Votos 1,08%