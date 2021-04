Vem aí! Loucas por esmaltes. Uma história de amor com a beleza

Compartilhe















Inaugura nesta segunda-feira, 12 de abril, Loucas por Esmaltes!

Giliane Santiago, empresária, cabeleireira, especializada na área da beleza apresenta, Louca por Esmaltes.

Uma franquia que possui mais de 140 lojas espalhadas pelo país e, agora estará em Alegrete com um conceito inovador na área da esmaltaria. O espaço contará com uma diversidade de esmaltes nacionais e importados, esmaltes usados pelas celebridades, lançamentos, além de uma infinidade de acessórios e produtos para unhas. A loja traz um grande diferencial que é disponibilizar aos seus clientes, a prestação de serviços na área da beleza, tais como: cabeleireiro, manicure, pedicure e muito mais.

Loucas por Esmaltes tem como objetivo continuar atendendo suas clientes com a mesma qualidade e dedicação de sempre e poder oferecer aos colegas de profissão, donos de salões de beleza, um serviço de manicure diferenciado com esmaltes renomados e tendências do mercado, com mais opções, cores podendo atender o estilo de cada cliente.

Projeto:

O Projeto elaborado pela arquiteta Nicole Fogaça da cidade de São Paulo, apresenta um espaço jamais visto, um verdadeiro encantamento que fará com que todos possam sentir-se no conforto da sua casa. Dos móveis até os equipamentos utilizados pelos profissionais, são de última geração, espaços individualizados, lavatórios e cubas com aquecimento à gás, ambiente amplo, climatizado, com iluminação minuciosa, painéis em 3 D, recepção e um ambiente para o happy hour.

Neste, 12 de abril, segunda-feira, a partir das 9h, Loucas por Esmaltes para todos os públicos.

Como surgiu a ideia?

Giliane Santiago é apaixonada por esmaltes. “Mesmo tendo à sua disposição no seu salão, toda vez que precisava buscar alguma coisa em farmácias ou lojas do segmento da beleza, sempre voltava para casa com, no mínimo um ou dois novos esmaltes” – comenta.

Com o espírito empreendedor, viu no momento em que ficar em casa tornou-se necessário, uma oportunidade para estudar, realizar pesquisas no mercado, amadurecer ideias e descobriu a franquia Louca por Esmaltes. A partir daí com a ajuda de Deus e o incentivo de seu marido Paulo Renato de Souza, decidiu investir na ideia.

Quem é Giliane?

Giliane Santiago é natural de Rosário do Sul, mas no ano de 2008 mudou-se para Alegrete devido à transferência do seu marido Paulo Renato, que é funcionário público da Corsan. Com conhecimento na área da beleza em sua cidade natal, aqui visitou alguns salões da cidade à procura de uma vaga de emprego. Seu desejo em trabalhar era imenso, porém as oportunidades não aconteciam. Sua frustração era tanta que por vezes sentia uma enorme tristeza, mas como sua fé sempre a manteve firme, sabia que deveria fazer algo.

Uma esteira transformou sua vida.

Com muitas ideias em mente e vontade de trabalhar, Giliane que, tinha uma esteira de caminhada em sua casa, foi até um brick local da época e perguntou ao dono se ele trocaria sua esteira por uma cadeira, um lavatório e uma mesa de manicure (todos os ítens usados e os mais simples que se poderia imaginar).

Emfim, em 2009 no Bairro Vera Cruz na rua Barão do Rio Branco, abria seu primeiro Salão. No início, não tinha clientela, pois não conhecia muita pessoas na cidade, mas com o passar do tempo, as coisas foram mudando.

O ano da virada.

No mesmo ano, Giliane foi convidada à dar aula num curso de Cabeleireiro para uma empresa local. O convite foi realizado pela empresária Cátia Gidiel. Uma oportunidade que mudou a sua vida e que Giliane relembra e agradece, com muito carinho.

Com o sucesso do curso e melhor condição financeira, Giliane alugou um espaço na Rua Barão do Cerro Largo, adquirindo mais conhecimento, conquistando a confiança das suas clientes, formando profissionais que contribuiram para o sucesso do Salão de Beleza Giliane Santiago, chegando à contar com uma equipe de 15 profissionais. Tornou-se referência pelas excelentes campanhas com preços a R$ 10,00 em todos os serviços, o que garantia agenda lotada diariamente.

Logo após mudou-se para a Rua General Neto, onde permaneceu por três anos, foi Professora do Instituto Mix na sua área de atuação neste mesmo período.

Em 2018, novamente mudou-se para um espaço mais amplo, na rua Mariz e Barros, 93, visando a realização de um sonho, Louca por Esmaltes, que inaugura nesta segunda, 12.

Cursos:

Especializada em Cursos de química, cortes, mechas, com nomes renomados do segmento como Rodrigo Cintra, Família de La Lastra; dentre tantos outros.

Desde 2010 participa anualmente do Hair Brasil – Fórum Internacional de Capacitação – São Paulo.

Agradecimento

Emocionada Giliane Santiago agradece a Deus pelas bençãos alcançadas, agradece a todos que passaram pelo seu caminho e destaca que assim como Deus coloca anjos em nossas vidas, que possamos também ser anjos nas vidas das pessoas.

Um agradecimento ao seu filho Leandro, à sua nora Liliane, seu neto Heitor e principalmente ao seu esposo Paulo Renato, que além de ser seu melhor amigo, é um anjo da guarda que a incentiva, motiva, compreende e acolhe.

Mensagem

Caminhe, lute, chore se for preciso, mas nunca deixe Deus em segundo lugar na tua vida, porque a tua vitória com ele é certa!

Loucas por Esmaltes

Endereço: Mariz e Barros, 93 – Centro

Aline Menezes