Guarda Municipal retira cavalos soltos às margens da BR 290

A Prefeitura Municipal de Alegrete, através da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, realizou na manhã deste domingo, 11, uma ação às margens da BR290 para a efetuar a retirada de Cavalos que estavam soltos e apresentavam risco a quem trafegava pela rodovia. Por volta das 10h30 da manhã, o secretário de Segurança Pública, Rui Alexandre Medeiros, que acompanhou e auxiliou a ação, recebeu a informação e imediatamente acionou a Guarda Municipal que prontamente por intermédio de seu diretor Ângelo Tertuliano e outros dois agentes dirigiram-se ao local e recolheram os animais.

O secretário de Segurança Pública, Rui Alexandre Medeiros, ressaltou o trabalho da Guarda Municipal, que apesar do pouco efetivo vem fazendo todo o possível para atender a grande demanda, que abrange o controle do trânsito, apoio a fiscalização integrada e atendimento de ocorrências e situações como estas, que recaem sobre o poder público por negligência dos proprietários dos animais. “Nós precisamos da compreensão e do apoio da população, para termos condições de trabalharmos mais e melhor para a nossa comunidade, e isso começa pela conscientização e responsabilidade de cada um fazer a sua parte e cumprir com o seu dever” enfatizou o secretário.