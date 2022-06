Vida Card completa três anos em Alegrete

Vida Card é um cartão de saúde que está no mercado desde o ano de 2012 com o objetivo de facilitar a vida das pessoas quando se fala em saúde. E, no último dia 13 de junho reuniu na unidade em Alegrete, os sócios-diretores Lúcio do Prado, Anna Kurten, Dr. Luciano Medeiros, Dr. Eduardo Saibt (que não pôde estar presente devido a compromissos agendados em Santa Maria), gerente administrativa Ana Kátia França, colaboradores, usuários do Vida Card, autoridades, lideranças, parceiros, amigos e imprensa para comemorar o sucesso desde a sua inauguração.



Vida Card oferece planos a partir de R$ 39,00. Ser um associado garante a toda a família vários benefícios como: consultas, exames, hospitais, remoções, laboratórios, assistência funerária e o novo produto Vida Card na Tela.



Durante o evento o alegretense, empresário e sócio-diretor da unidade Lúcio do Prado destacou a alegria de compartilhar os três anos do Vida Card com as famílias de Alegrete. Esse projeto de saúde que não é um projeto econômico e sim, um projeto social que leva saúde de qualidade para muita gente, com preço muito acessível. “Só temos que agradecer aos mais de 17 mil clientes na cidade de Alegrete, 1442 consultas no mês de maio. Essa é comprovação que o Vida Card entrega um serviço de muita qualidade.

A Ana Kátia, nossa gerente um agradecimento especial, a estrutura toda da franqueadora que fica sediada em Santa Maria e que dá suporte para todas as unidades, o exemplo de tudo está aqui no Alegrete. Muito obrigada a todos que acreditam no Vida Card, que depositam a sua confiança em ter uma saúde de qualidade, médicos especialistas, como neurologista, traumatologista, clínico geral, consultórios, estrutura com dois gabinetes odontológicos, exames com preços acessíveis, alta tecnologia, ambulatório próprio. Comprovação que o melhor preço e a melhor qualidade para cuidar da sua saúde está no Vida Card. Um projeto que vem expandindo, rompendo fronteiras e com unidades em várias cidades e estados, sendo Alegrete a unidade modelo para as demais”.



A sócia-diretora Anna Kurten agradeceu a presença de todos, em especial ao Lúcio do Prado pela confiança desde o princípio, o maior apoiador desse sonho que surgiu realmente de um propósito de vida, de levar saúde à população com valores acessíveis.

“Ele apostou e a partir disso as coisas aconteceram, agradeceu a Ana Kátia, gerente administrativa, que tomou para si esse propósito, fazendo acontecer e colocando em prática todos os valores e a cultura Vida Card. Ela fez e faz acontecer no dia a dia, cuidando dos pacientes, em cada detalhe, isso para nós é muito especial, um agradecimento de coração”.



E, para comemorar os três anos da unidade em Alegrete, Anna Kurten apresentou o novo produto: Vida Card na TELA – com acesso 24h por dia, sete dias por semana, um produto de tele-medicina de qualidade com médicos clínicos geral e pediatra.

O associado paga um valor ao mês e tem acesso à medicina séria e de qualidade. Foi uma grande busca, algo que o associado pudesse confiar, feito dentro de todos os padrões. Encerrou enfatizando o projeto alternativo para se ter uma vida mais plena e com qualidade!





Dr. Luciano Medeiros ressaltou: “Alegrete é o primeiro filho do Vida Card graças ao Lúcio do Prado e hoje a franquia já conta com 53 unidades comercializadas, sendo 31 inauguradas nos estados do RS, SC e Paraná. E toda essa referência de rede, de expansão é exatamente pela acolhida. Pessoas de várias cidades estão visitando a unidade de Alegrete para olhar e saber como funciona uma expansão e tudo isso acontece graças ao trabalho da Ana Kátia, da equipe maravilhosa e toda uma estrutura que possibilitou isso.Agradecimento a todos, sozinho ninguém faz nada”.



O Vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Itamar Rodriguez em nome do poder legislativo agradeceu aos diretores e administradores pela sensibilidade de estabelecer em Alegrete uma empresa que veio para preencher uma lacuna que todos sentiam na área da saúde, principalmente na oferta de especializações. O Vida Card conseguiu disponibilizar à comunidade por um preço extremamente acessível. “Quando se circula pela cidade, ouve-se relatos do quanto o Vida Card mudou suas vidas, poder ter acesso a consultas médicas, exames e tantos outros serviços que antes era considerado quase inviável. Aproveitou para agradecer ao Lúcio por ter enxergado essa possibilidade de estabelecer em Alegrete um projeto que veio mudar a realidade no município com qualidade no atendimento facilitando a vida pessoas, com profissionais qualificados e especializados. Vida Longa ao Vida Card”!



O empresário Pedro Ataídes da Funerária Paraíso foi um dos primeiros parceiros do VidaCard em Alegrete e parabenizou os diretores e equipe pelo excelente trabalho. Abordou a importância do seu trabalho e da necessidade de ter um plano de assistência funerária e, através de uma parceria Vida Card e Funerária Paraíso é possível atender e fazer da melhor forma possível para amenizar a dor dos familiares e oferecer uma despedida mais digna.



A presidente do Sindicato dos Comerciários Elaine Müller Fagundes deixou sua mensagem salientando a parceria desde o início da unidade em Alegrete e falou da importância do plano para classe comerciária. Uma alternativa para muitos que não conseguiam sair dos seus trabalhos e passar horas nos postos de saúde aguardando por uma consulta. Com o Vida Card em Alegrete, viram a possibilidade de realizar consultas e exames com qualidade, preços acessíveis e otimizar tempo. Finalizou desejando sucesso a todos!



Ao final da cerimônia Ana Kátia França, gerente administrativa da unidade Vida Card Alegrete falou sobre o lado social que são inseridos, que a empresa retorna todo o carinho da acolhida estando engajados em trabalhos comunitários, dentre eles o projeto “Vida Saudável, sorriso brilhante” com a parceria da Dra. Érica Pilecco que a acompanha nos bairros. No ano de 2021, 32 crianças do bairro Nilo Soares Gonçalves (presidido pela Senhora Marta Mocelin), foram trazidas para dentro da unidade para realização de atendimento odontológico, sem custo algum.

O Projeto “Ciclo Vida” onde são recolhidas doações de bicicletas e parceiros como a Ferragem Mion, que ajudam a reformar as bicicletas e logo após são devolvidas à comunidade, para que jovens que não tenham condições de pagar passagem de ônibus, possam utilizá-las para se locomover até a escola, que aquele catador de lixo que anda pelas ruas forcejando com a sua carrocinha, tenham uma bicicleta para acoplar e forcejar menos. O Vida Car também é solidariedade!

Eu me sinto na obrigação sim de estar inserida nos bairros, participando dos projetos, levando saúde aqueles que não tenham condições de pagar a mensalidade, mas que precisam como todo e qualquer ser humano cuidar da sua saúde “pontuou.

Muito emocionada e com uma bagagem na área da saúde, Ana Kátia parabenizou e agradeceu a confiança dos diretores nela depositada e parabenizou sua equipe de doze colaboradores, pelo crescimento da unidade, pelo sucesso. Através de vocês vejo refletido em cada atendimento, minha ansiedade em fazer sempre o melhor, trazendo resolutividade, com carinho, atenção, amor e muita dedicação”- citou.



Vida Card Unidade Alegrete comemora três anos com uma equipe de 40 profissionais, Drª. Nívia Teixeira Souza sendo a responsável técnica, além de consultórios, gabinetes odontológicos, exames de alta tecnologia, posto de coleta e muito mais.



Os convidados visitaram as instalações da unidade e desfrutaram de um delicioso café organizado pela equipe Vida Card.

Aline Menezes