Há quase dois anos, o futebol com os jogos de várzea foram interrompidos com a pandemia que levou desportistas pela Covid -19 aqui em Alegrete. O atual presidente da LAF, Paulo Henrique Cunha, fala das dificuldades e projetos para retomar os jogos nos campos de várzea e, especialmente, conseguirem utillizar os campos da Praça da Juventude que têm estrutura e podem servir, tanto à LAF, como na época do Efipan, para treinos das equipes.

São quase 49 anos da entidade que congrega mais de 50 equipes em várias categorias e faz do esporte amador um dos maiores da região.