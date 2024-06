Vítima fatal de acidente na BR-290 é identificada

A reportagem do PAT confirmou a identidade do alegretense, que morreu após a colisão frontal entre um Volkswagen Gol e uma carreta Scania no KM 487 da rodovia.

O acidente aconteceu por volta das 22h. Carlos Alberto estava no Gol, com placa de Alegrete, que seguia no sentido Alegrete/Rosário do Sul. A carreta envolvida na colisão tinha placa de Canoas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência. O trânsito permaneceu fluindo normalmente após o acidente.