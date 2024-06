Manifestação em Alegrete contra Projeto de Lei 1904 ganha força na Câmara Municipal

Os manifestantes protestavam contra o Projeto de Lei 1904, que propõe equiparar o aborto realizado após 22 semanas de gestação, inclusive em casos de gravidez decorrente de estupro, ao crime de homicídio simples. Esse projeto tem tido discussões em todo o país.

O presidente da Câmara, Moisés Fontoura, acompanhado da Mesa Diretora, solicitou que a Procuradoria Especial da Mulher, representada pelas vereadoras Dileusa Alves, Firmina Soares e Fátima Marchezan, redija uma moção expressando o descontentamento com o projeto. O documento será enviado não apenas aos deputados federais e senadores do Rio Grande do Sul, mas também aos líderes do Congresso Nacional, Deputado Arthur Lira e Senador Rodrigo Pacheco.

A Mesa Diretora enfatizou que essa reivindicação reflete o interesse da sociedade como um todo, destacando a proteção às mulheres e crianças.

A Câmara Municipal de Alegrete demonstra seu compromisso não só com o debate local, mas também com questões de ampla relevância nacional.

