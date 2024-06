Retorno às aulas traz movimento e colorido ao campus do IFFAr de Alegrete

A presença de alunos trouxe novamente o movimento e o colorido ao campus, que fica no Distrito de Passo Novo, distante 32 km da área urbana da cidade.

O IFFar no município tem atualmente 1.300 alunos dos cursos técnicos integrados, graduação e pós-graduação. São 12 cursos presenciais, sendo 8 cursos superiores, 3 técnicos integrados e o Proeja.

Durante a greve, foram realizadas ações solidárias com reuniões e formações constantes pelos servidores do IFFAR Campus Alegrete. Eles fizeram doações para ajudar os afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul e na comunidade local. Essas doações incluíram sangue, fraldas, lenços umedecidos, roupas, cobertores, alimentos, cestas básicas, kits de higiene pessoal e de limpeza, ração para cães e gatos, além de meias destinadas aos idosos das entidades Casa Lar do Idoso e Asilo São Vicente de Paulo.