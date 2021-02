Bandeira laranja motivou mais aglomerações e descumprimento de normas no final de semana

Compartilhe















Depois de inúmeras denúncias de descumprimento dos Decretos vigentes, tanto Estadual quanto Municipal, pelo segundo final de semana consecutivo, uma força tarefa foi responsável por fiscalizar de forma mais ostensiva as possíveis irregularidades em Alegrete. A fiscalização esteve em vários endereços e também autuou muitos casos que descumpriam as medidas dos Decretos constatados através de denúncias.

Alguns estabelecimentos comerciais foram autuados, bem como pessoas. O mais recorrente são as aglomerações e o não uso da máscara. As fiscalizações durante o fim de semana e, rotineiramente durante a semana, contam com a operacionalização pelos diversos setores da Prefeitura, Guarda Municipal, Brigada Militar, Polícia Civil, Exército Brasileiro, Conselho Tutelar e Ministério Público.

Até a última sexta-feira(5), até o anuncio do mapa preliminar para bandeira, conforme região, Alegrete estava na bandeira vermelha com risco alto de contágio, já na sexta-feira à noite, segundo determinação do Governo do Estado, a Região 03, que o Município faz parte passou para risco médio de contágio, o que flexibilizou algumas medidas que até então mantinham algumas atividades fechadas, como quadras de esportes e o horário reduzido nos bares, 24h e restaurantes. O movimento, com a liberação da permanência, nos parques e Praças, foi muito intenso, em vários momentos foi possível constatar que não havia o regramento quanto ao uso de máscara e ocorreram aglomerações. O Parque dos Patinhos é o líder das pequenas junções de domingo.