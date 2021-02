Barbearia Vasconcellos: o corte perfeito, agora no coração da Zona Leste

Compartilhe















Inaugurou no dia 1º de fevereiro mais uma loja da Barbearia Vasconcellos. O conceituado salão está localizado no coração da Zona Leste.

Com ambiente climatizado, sistema de som ambiente, água refrigerada e uma gama de produtos para cabelo, a Vasconcellos atravessou a Ponte Borges de Medeiros.

Pensou naquele corte descolado ou o tradicional, afeitar a barba é só chegar na Avenida Tiaraju 622. A barbearia conta com a sócia-proprietária Adriana Vasconcelos Sbardelotto, o gerente Márcio Marques.

Márcio com três anos no ramo como barbeiro, conta com mais três profissionais qualificados.

Um dos diferenciais da Barbearia na Tiaraju é o horário. Sem fechar ao meio-dia, a turma trabalha das 9 às 20hs. Com horário agendado ou aguardando no local, a clientela pode optar pelo serviço de quatro profissionais.

Além de Márcio Marques, um dos barbeiros mais solicitados, Mariana Cherolt, é um dos destaques com seus cortes atualizados.

Também somam na equipe o barber Lucas Monteiro, alegretense que estava há 2 anos em Porto Alegre e agora aterrissou na Vasconcelos da Tiaraju. Outro barbeiro que integra o tima na Zona Leste é Rodolpho Martinez.

O empresário Edson Vasconcelos que possui três lojas de barbearia e um salão de beleza conta atualmente com 16 profissionais e apostou no novo empreendimento no outro lado da cidade.

“O grande número de clientes da rede Barbearia Vasconcellos que reside na Zona Leste da cidade facilitou a abertura da nova loja”, destacou Vasconcellos.

Barbearia na Zona Leste tem nome agora. Tiaraju 622. Desde de 2015, a Rede de Barbearias Vasconcellos realiza um trabalho solidário em prol da comunidade alegretense. Cortes de cabelos para crianças e adolescentes da Moradia Transitória, além de cortes de pessoas em vulnerabilidade social.

Com a nova loja na Zona Leste, a expansão dos serviços prima pela qualidade marca registrada da rede e o atendimento personalizado dentro dos protocolos sanitários exigido pelas autoridades.

Agendamento pelo telefone 55- 9 9677-5580, inclusive corte para crianças. Agende o seu na Barbearia Vesconcellos, da Tiaraju 622, próximo ao obelisco do Sesquicentenário da Revolução Farroupilha.